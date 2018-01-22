انتخابات مجلس النواب اللبناني 6 مايو القادم

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، مرسوما بدعوة الناخبين إلى التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني في 6 أيار/ مايو المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. جاء في بيان للرئاسة اللبنانية على "تويتر"، أن "الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النوّاب في 6 مايو/ أيار في لبنان".

وبحسب القرار، تحددت أيام " 3 مايو/ أيار لتصويت الموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، 27 أبريل/ نيسان اللبنانيين في الدول العربية، 29 أبريل/ نيسان اللبنانيين المسجلين في أمريكا، وأوروبا، وإفريقيا".

وقال الرئيس عون إن الانتخابات النيابية خط أحمر وستجري في موعدها لسلامة الديمقراطية والجمهورية معاً.