انتخابات مجلس النواب اللبناني 6 مايو القادم

القاهرة — سبوتنيك. جاء في بيان للرئاسة اللبنانية على "تويتر"، أن "الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النوّاب في 6 مايو/ أيار في لبنان".
وبحسب القرار، تحددت أيام " 3 مايو/ أيار لتصويت الموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، 27 أبريل/ نيسان اللبنانيين في الدول العربية، 29 أبريل/ نيسان اللبنانيين المسجلين في أمريكا، وأوروبا، وإفريقيا".
وقال الرئيس عون إن الانتخابات النيابية خط أحمر وستجري في موعدها لسلامة الديمقراطية والجمهورية معاً.
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