مصادر تكشف حقيقة زيارة الملك سلمان إلى السودان

وأضاف ربيع، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، أن تلك الأخبار يتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وليس مستبعدا أن يقوم الملك سلمان بتلك الزيارة، على الرغم من عدم صدور أي تصريحات رسمية من جانب الحكومة والخارجية السودانية.
وفي نفس السياق، قال الدكتور خالد التيجاني، الخبير السياسي والإعلامي السوداني، في اتصال مع "سبوتنيك"، أنه لا يملك أي معلومات مؤكدة حول تلك الزيارة، ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن هذا الأمر.
وأضاف بقوله:
"لذا فإن حدوث الزيارة وتوقيتها لا يمكن الحديث عنه قبل صدور تصريح حكومي من الرئاسة أو الخارجية".
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