مصادر تكشف حقيقة زيارة الملك سلمان إلى السودان

نقلت بعض وسائل الإعلام السودانية تسريبات عن مصادر لم تسمها عن زيارة مرتقبة خلال الأيام المقبلة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وهي الزيارة التي لم تحدث منذ 46 عاما.

© AP Photo/ Saudi Press Agency وعد الملك سلمان إلى هذه الدولة العربية

من جانبه، قال الدكتور ربيع عبد العاطي، القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن هناك تسريبات بالفعل منقولة عن بعض المصادر حول تلك الزيارة "غير المستبعدة"، بحسب وصفه.

وأضاف ربيع، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، أن تلك الأخبار يتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وليس مستبعدا أن يقوم الملك سلمان بتلك الزيارة، على الرغم من عدم صدور أي تصريحات رسمية من جانب الحكومة والخارجية السودانية.

وفي نفس السياق، قال الدكتور خالد التيجاني، الخبير السياسي والإعلامي السوداني، في اتصال مع "سبوتنيك"، أنه لا يملك أي معلومات مؤكدة حول تلك الزيارة، ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن هذا الأمر.

وأضاف بقوله:

"لذا فإن حدوث الزيارة وتوقيتها لا يمكن الحديث عنه قبل صدور تصريح حكومي من الرئاسة أو الخارجية".