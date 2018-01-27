بعد الإفراج عن الوليد بن طلال... مسؤول سعودي يكشف مستقبل ملف "الفساد في المملكة"

"كشف مسؤول سعودي حقيقة الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال، ومستقبل ملف "الفساد في المملكة.

© REUTERS/ STAFF شاهد الأمير الوليد بن طلال يكشف تفاصيل "محبسه الفاخر" وأكد اللواء متقاعد أنور عشقي، عضو اللجنة الاستشارية الخاصة في مجلس الوزراء السعودي، اليوم السبت، في تصريحات لـ" سبوتنيك " عبر الهاتف أن رجل الأعمال البارز الأمير الوليد بن طلال خرج من مكان احتجازه في فندق ريتر كارلتون بالرياض.









وأشار عضو اللجنة الاستشارية الخاصة في مجلس الوزراء السعودي، إلى أن ملف الفساد في السعودية "على وشك الإغلاق"، لافتا إلى أن بعض المشتبه فيهم طالبوا فصل القضاء السعودي في قضاياهم.