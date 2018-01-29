أمريكا تسلم الأردن طائرات هليكوبتر بلاك هوك

تسلمت المملكة الأردنية، أمس الأحد 28 يناير/كانون الثاني، مجموعة من طائرات هليكوبتر بلاك هوك الأمريكية بهدف تعزيز أمن الحدود الأردنية.

© Sputnik. Ильинцева Карина Сергеевна مستشار وزير الخارجية الأردني نواف التل يترأس وفد الأردن بمؤتمر سوتشي

وقالت رويترز إن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت قوة الانتشار السريع بالأردن آخر دفعة من طائرات هليكوبتر بلاك هوك بهدف تعزيز الدفاعات الحدودية للمملكة والمشاركة في عمليات خارج الحدود ضد متشددي تنظيم داعش.

وصرح مسؤولون أمريكيون بإن المساعدات العسكرية للأردن، وهو أحد أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الخارجية، تساعد على بناء القدرات العسكرية للمملكة في إطار استراتيجية إقليمية أوسع نطاقا.

في سياق متصل، أعلنت واشنطن اعتزامها البقاء في سوريا فترة طويلة بعد هزيمة تنظيم داعش ولها قواعد عسكرية في الجزء الشمالي الشرقي من البلد الذي تمزقه الحرب.

وفي حفل التسليم الذي حضره قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل ورئيس الأركان الأردني هبطت الطائرات الهليكوبتر في إطار عملية محاكاة لإنقاذ رهائن تنفذها القوات الخاصة.

وقال هنري ووستر القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالأردن في حفل تسليم الطائرات الذي أقيم في قاعدة الملك عبد الله الجوية على بعد 35 كيلومترا شمال شرقي العاصمة عمان:

الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم جهود القوات الجوية الأردنية لحماية حدود الأردن وردع أعمال الإرهاب والمساهمة في عمليات التحالف لهزيمة داعش.

وتحظى طائرات بلاك هوك بدور محوري في قوة الرد السريع التي تمولها الولايات المتحدة والتي شكلها الأردن لمواجهة تنظيم داعش الذي ما زال يمثل تهديدا على الرغم من طرده من مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق المجاورين.

وقال ووستر "القوة قادرة على نقل القوات والإمدادات في أي مكان بالأردن في أسرع وقت لتعزيز أمن الحدود وصد أي عمليات تسلل محتملة".