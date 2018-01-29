مواجهات جديدة في عدن بين قوات هادي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي

© REUTERS/ Naif Rahma مقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة بغارة أمريكية شمال شرقي اليمن

صنعاء — سبوتنيك . أفاد مصدر محلي في محافظة عدن لـ"سبوتنيك" بأن "المواجهات تجددت مساء الإثنين 29 يناير/ كانون الثاني، بين قوات الحماية الرئاسية والقوات الموالية للمجلس الانتقالي في كريتر التي يقع فيها قصر معاشيق الرئاسي مقر تواجد الحكومة".

وأضاف المصدر أن "القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تتقدم خلال المواجهات الدائرة في كريتر مع قوات الحماية الرئاسية".

يذكر أن 12 قتلوا وأصيب 132 بمواجهات عنيفة بين قوات الحماية الرئاسية وقوات موالية للانتقالي الجنوبي في عدد من مناطق عدن، حسب وزارة الصحة اليمنية في صنعاء.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد هدد، يوم الأحد قبل الماضي، بتصعيد احتجاجاته المطالبة بتشكيل حكومة بديلة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، التي اتهمها بالفساد والعبث، وأمهل الرئاسة أسبوعا لتنظيم فعالية شعبية من المقرر إقامتها في ساحة العروض بمديرية خور مكسر.

وبانقضاء مهلة الأسبوع أمس الأحد، اندلعت الاشتباكات في عدن.

ووصفت حكومة بن دغر، في اجتماع مصغر عقدته أمس، ما شهدته المحافظة بأنها "أعمال تخريبية للمجلس الانتقالي الجنوبي استهدفت الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي".

وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة "العودة إلى المرجعيات لحل الأزمة، واستكمال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتطبيق القرار الأممي رقم 2216".