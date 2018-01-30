رئيس منصة أستانا: نأمل أن يكون البيان الختامي لـ"سوتشي" محايدا

أعربت رئيسة منصة أستانا، رندا قسيس، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني، عن أملها بأن يكون البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي محايدا، مؤكدة ضرورة البدء بالتسوية السياسية مهما كانت العملية طويلة.

© Sputnik. Michael Voskresensky اللجنة الدستورية التي ستشكل في سوتشي استشارية ولا يحق لها تعديل الدستور

موسكو- سبوتنيك. وقالت: "سيكون لدينا دستور جديد وسنبدأ بالحل السياسي حتى لو كانت هذه العملية طويلة".

وأعربت قسيس عن أملها بـ "أن يكون البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي حياديا"، مشيرة إلى أن أحدا لم ينسحب من صالة الاجتماعات حتى الآن.

وأضافت: "لم يحصل أي شيء في جنيف ونخشى تسليم اللجنة الدستورية للأمم المتحدة خوفا من الفشل".

وأكدت قسيس: "علينا أن نكتب الدستور أولا ونشكل الهيئة وبعدها نقوم بتسليمها للأمم المتحدة من أجل شرعنتها. يمكن أن نضع أدوات الحل السياسي داخل الدستور".