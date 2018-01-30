الجيش الجزائري يقتل عنصرين من "القاعدة" بعملية عسكرية شرقي البلاد

قتل الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إرهابيين في عملية عسكرية يشنها في منطقة برج الطهر بولاية جيجل شرقي البلاد.

الجزائر- سبوتنيك. أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، بأن وحدة من الجيش نصبت كمينا محكما لمجموعة إرهابية، تمكنت خلاله من قتل إرهابيين اثنين، واسترجعت قطعتي سلاح وكمية ذخيرة كانت بحوزتهما".

© AFP 2018/ Fabrice COFFRINI / AFP عودة حركة الطيران إلى مطار الجزائر... وهكذا كان الحل

وأضاف البيان أن "هذه العملية المتواصلة تأتي في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".

وينتمي الارهابيان إلى مجموعة تتبع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، تنشط في منطقة جيجل شرقي الجزائر.

وارتفع عدد الارهابيين الذين قضى عليهم الجيش الجزائري في عمليته العسكرية الواسعة شرقي البلاد، منذ يوم الجمعة الماضي ، ال 12 إرهابيا ، بينهم ثمانية ارهابيين قتلوا في منطقة ششار بولاية خنشلة شرقي البلاد.

وتبذل قوات الجيش الجزائري، جهودا مكثفة لملاحقة عناصر مجموعة الإرهابية، في مناطق عدة من البلاد.

ويكثف الجيش عمليات مراقبة المناطق المتاخمة للحدود مع كل من شمال مالي وشمال النيجر، لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة، وكذلك لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية.