سفير فلسطين لدى روسيا: عباس يعتقد أن آلية "الخمسة الكبار والأمم المتحدة" قد تكون مناسبة

أعلن عبد الحفيظ نوفل، سفير فلسطين لدى روسيا، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتقد أن الآلية الجديدة (الخمسة الكبار + الأمم المتحدة) قد تكون آلية مناسبة للتوسط في العملية التفاوضية مع إسرائيل.

© AFP 2018/ Andy Wong مفاجأة... نص رسالة جون كيري إلى عباس وتفاصيل اجتماع لندن

موسكو — سبوتنيك . وقال نوفل، اليوم الثلاثاء، في حوار مع وكالة "سبوتنيك: "هناك رؤية جديدة وآلية دولية جديدة"، مشيرا إلى أن عباس يعتقد أن الآلية الجديدة مناسبة، ولكنها بحاجة لتبني روسيا وبعض الدول لهذا الموضوع".

وأعرب السفير الفلسطيني عن رغبة وأمل القيادة الفلسطينية بأن تلعب موسكو دورا كبيرا وفاعلا في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال نوفل: "بعدما أعلنت روسيا أن المنطقة ضمن مجالها الحيوي، هي مهتمة كثيرا بما يجري على الساحة الفلسطينية، وبالتالي نأمل ونرغب أن يكون لها دورا فاعلا وكبيرا في هذا الملف".