القطيط: فتح معبر "نصيب" الحدودي يعود إلى الحكومة السورية والأردنية

هذا وكان رئيس الوفد الروسي في اجتماع أستانا، ألكسندر لافرينتييف، يتحدث في أحدى جولات أستانا السابقة عن احتمال فتح معبر نصيب الواقع عند حدود السورية — الأردنية.
وأضاف القطيط، الذي يمثل المعارضة السورية في سوتشي، من ريف الشمال الشرقي لسوريا حول معبر نصيب: "هو يعتبر شريان الحياة الرئيسي للشعب السوري، خاصة في المنطقة الجنوبية من سوريا، في درعا حوران، ولكن ليس لدى أحد تاريخ معين (لإستئناف عمل معبر نصيب)، فهذا الموضوع يعود إلى الحكومة السورية والأردنية يتفقون عليه، ونحن خارج الموضوع".
وردا على سؤال حول اعتزام المعارضة السورية المشاركة في سوتشي الاعتراف بنتائجها والبيان الختامي، قال القطيط: إن "كانت نتائج المؤتمر مرضية لنا ومحققة لرغبات الشعب السوري وأساسياتها، فنحن سنتعترف بها، وإذا كانت لا تلبي احتياجاتنا وليس من ثوابتنا، فلن نعترف بها".
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