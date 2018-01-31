تسجيل
13:25 31 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الأمير الوليد بن طلال

    شبكة أمريكية تتحدث عن الفائز الحقيقي في "الثورة البيضاء" على الوليد بن طلال ورفاقه

    © AP Photo/ FRANCOIS MORI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    "ثورة بيضاء كاملة غير دموية"، هذا ما وصفت به شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية حملة السعودية على الفساد.

    الوليد بن طلال
    © AP Photo/ Hassan Ammar
    نجل الوليد بن طلال يعلق على خروج والده من الريتز
    وقالت الشبكة الأمريكية إن الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال، يكتب كلمة النهاية في "الثورة السعودية البيضاء".

    وأضافت: "ظهور الوليد بعد شهرين قضاهما في محبسه الفاخر في ريتز كارلتون، لا تظهر فقط أنه بات أكبر سنا، بل تظهر الفائز الحقيقي في تلك الثورة".

    وتابعت: "الفائز الحقيقي هنا، هو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي لا يزال ينجح في تحقيق كل جانب من جوانب جدول أعماله".

    وأشارت إلى أن الوليد هو "الفائز الحقيقي، ويسير بسرعة مذهلة منتظمة، خلال الأشهر العشرة الماضية لتعزيز قوته في جميع أنحاء المملكة".

    وأوضحت أن أبرز "علامات انتصار بن سلمان"، هو كلمات ابن عمه الوليد التصالحية للغاية، رغم أنه كان قيد الاحتجاز لنحو شهرين، مشيرا إلى أن كل ما حدث كان نتيجة "سوء تفاهم".

    جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون
    © REUTERS/ STAFF
    وكالة أمريكية: هذا ما سيفعله ولي العهد مع الوليد وبقية المفرج عنهم من "ريتز كارلتون"
    لكنها عادت وطرحت تساؤل "ترى ما الذي سيفعله بن سلمان بقوته المتزايدة في المملكة حاليا؟".

    وقالت الشبكة الأمريكية إن ولي العهد السعودي لم يلتفت إلى قائمة الأصدقاء الطويلة للأمير الوليد، ورسم طريقه طوال الأشهر العشرة الماضية ليصبح "أقوى شخص في المملكة العربية السعودية".

    وتحدثت "سي إن بي سي" الأمريكية عن صمت بن سلمان، أمام كافة الأصوات التي طالبت في السابق بإطلاق سراح الوليد، وقالت إنها دليل على أنه لا يقبل في الوقت الراهن أي منافسة داخلية، خاصة وأنه حصل على موافقة عالمية على الإصلاحات التي يقوم بها بن سلمان ضد رجال الدين المتطرفين ومنح حقوق عديدة يكفلها للمرأة.

    واختتمت قائلة:

    "الزعيم الواقعي لمملكة أكثر جرأة من أي وقت مضي، ويبدو أنه سيستخدم قوته المتزايدة في زيادة شعبيته بصورة نسبية، واتخاذ مواقف متشددة مناهضة لإيران".

    انظر أيضا:

    نجل الوليد بن طلال يعلق على خروج والده من الريتز
    وكالة أمريكية: هذا ما سيفعله ولي العهد مع الوليد وبقية المفرج عنهم من "ريتز كارلتون"
    صحيفة: الوليد بن طلال قيد "الإقامة الجبرية"
    موقع أمريكي: صفقة الوليد تظهر "قبضة" ابن سلمان الحقيقية
    أول شخص يزوره الوليد بن طلال عقب الإفراج عنه
    مجلة أمريكية: هذا ما تخلى عنه الوليد بن طلال مقابل حريته
    مسؤول يكشف حصة الوليد الإبراهيم في "إم.بي.سي" بعد الإفراج عنه
    الكشف عن خطوات ما بعد الإفراج عن الوليد بن طلال
    ابنة الوليد بن طلال ترحب بالإفراج عن والدها
    الكلمات الدلالية:
    أخبار حملة الفساد في السعودية, أخبار الوليد بن طلال, أخبار بن سلمان, أخبار السعودية, توقيف الأمير الوليد بن طلال, حملة السعودية على الفساد, الإفراج عن الوليد بن طلال, اعتقال الوليد بن طلال, الحكومة السعودية, بن سلمان, الوليد بن طلال, المملكة العربية السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شرطيتان روسيتان، 2008
    العمل "الصعب" للجنس اللطيف: نساء الشرطة الحسناوات في مختلف دول العالم
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك