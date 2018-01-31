هيئة "نزاهة" العراقية تكشف عدد أوامر القبض الصادرة بحق الوزراء

أعلنت هيئة النزاهة العراقية (تخضع لرقابة مجلس النواب)، اليوم الأربعاء، أن عدد الوزراء أو من هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر قبض لعام 2017 بلغ 17 شخصا.

وقال رئيس الهيئة، حسن الياسري، في مؤتمر صحفي حول إنجازات الهيئة لعام 2017، إن "أوامر القبض الصادرة خلال عام 2017 بلغت 2133 أمرا نفذ منها 996 أمرا بنسبة تنفيذ بلغت 68%".

وأضاف الياسري أن "عدد الوزراء أو من هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر القبض 17 شخصا"، مشيرا إلى أن "هؤلاء صدر بحقهم 32 أمرا".

وتابع الياسري أن "عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم بلغ 273 شخصا".

يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهـة العامة ومكافحة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضية النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقي وعدها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة.

وتستهدف الهيئة منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، بدء "مهمة محاربة الفساد"، مبينا أنها لن تنتهي في غضون أيام، بحسب ما أفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي.