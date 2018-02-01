قيادي في "أنصار الله": الاحتكام للصندوق لاختيار رئيس وبرلمان يحتاج ضمانات

قال علي عمراني، القيادي في جماعة "أنصار الله" باليمن، إن إعلان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، تأييده للعودة لطاولة الحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنية والاحتكام لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل القوى باليمن، جاء في وقته تماما.

وأضاف: "لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية، ونرفض كافة محاولات فرض الحكومات أو الرؤساء من الخارج، فالشعب اليمني وحده هو صاحب القرار، ولا يجب أن تكون الكلمة العليا في هذا الأمر لأحد سوى الشعب اليمني، فهو صاحب الحق وله حرية الاختيار".





ولفت القيادي في جماعة أنصار الله إلى أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاحتكام إلى الصندوق، لن يكتمل إلا بضمانات دولية لبدء إعادة الإعمار، ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن، بالإضافة إلى ضمانات أخرى تتعلق بالحقوق والحريات، وحماية القرار الوطني.





© REUTERS/ FAISAL AL NASSER التحالف العربي ينفي استهداف "أنصار الله" لمطار الملك خالد وأشاد القيادي الحوثي، بتغريدة نشرها محمد علي الحوثي على موقع "تويتر" قال فيها: "نطالب بوضع ضمانات دولية لبدء إعادة الإعمار ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن وجبر الضرر وإعلان عفو عام وإطلاق المعتقلين لكل طرف ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء"، مؤكداً أنها تلخيص واقعي لما يحتاجه اليمن في هذه المرحلة.





وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها أطلقت صاروخاً بالستياً من طراز " قاهر " على اجتماع لقيادات قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.





وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "وحدة الصواريخ استهدفت اجتماعا لقيادات في الجيش اليمني بمنطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف بصاروخ باليستي نوع قاهر 2M "مداه 400 كيلومتر" والمطور عن صاروخ سام 2 للدفاع الجوي الروسي الصنع".