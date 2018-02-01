"قسد": مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا تركيا في اشتباكات بريف عفرين

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الخميس 1 فبراير/ شباط، مقتل 20 جنديا تركيا على الأقل خلال اشتباكات في قرية زعرة في ريف عفرين شمالي سوريا.

القاهرة — سبوتنيك وقالت "قسد"، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "قواتنا تشتبك الآن مع جيش الغزو التركي في قرية زعرة، والأنباء الأولية تتحدث عن مقتل ما لا يقل عن عشرين جنديا".

كما ذكرت "قسد" أنها نفذت كمينا ضد الجيش التركي في قرية قرنة على محور ناحية بلبلة، مضيفة "استطاع مقاتلونا تدمير سيارة عسكرية لجيش الغزو التركي تدميرا كاملا، وقتل من فيها".

وكانت تركيا قد أطلقت عملية عسكرية، باسم "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا، ضد الجماعات الكردية.