الأمم المتحدة تعلن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية، بعد توقفها الشهر الماضي.

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القاهرة — سبوتنيك. وأكد دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين مساء اليوم الخميس، "استئناف إدخال المساعدات إلى إدلب عبر معبر باب الهوى"، بعد توقفها في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأشار أن "الأمم المتحدة قامت بإرسال 25 عربة محملة بالأغذية والأدوية أمس الأربعاء، وهناك 15 عربة أخرى دخلت إلى سوريا اليوم".

وبينما لا زال هناك مخاطر أمنية على الحدود السورية التركية، أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة وضعت مجموعة من إجراءات لحماية فريقها على معبر باب الهوى منها استخدام مركبات مدرعة وفرض قيود على الموظفين أثناء عبورهم الحدود.