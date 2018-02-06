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    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جسلة لمجلس الوزراء السعودي وأول تعليق بعد مقتل علي عبد الله صالح في الرياض، السعودية 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    بأمر الملك سلمان... مجلس الوزراء السعودي يوافق على 8 قرارات جديدة

    © REUTERS/ Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

    وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أطلع على جملة من التقارير عن مختلف القضايا وتطورات الأوضاع إقليميا وعربيا ودوليا.

    الملك سلمان بن عبد العزيز
    © AP Photo/ Saudi Press Agency
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    ونوه المللك باستجابة الأطراف اليمنية في عدن والتزامها بالبيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، مجددا التأكيد على أن الهدف هو ضمان أمن واستقرار اليمن والحفاظ على كيان الدولة اليمنية، والأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأن يكون يمن العروبة آمنا ومستقرا وقادرا على التنمية والازدهار.

    ونوه مجلس الوزراء بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ختام اجتماعه المستأنف على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة تحت عنوان "التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس"، وما تضمنه القرار حيال مختلف الجهود تجاه القضية الفلسطينية.

    وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع داخل مبنى دائرة الضرائب في العاصمة التركية أنقرة، مجدداً التأكيد على رفض المملكة لمختلف الأعمال الإرهابية أيا كانت أشكالها وصورها.

    وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

    أولا:

    محمد بن سلمان
    © AP Photo/ Etienne Oliveau
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    وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية —أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البرتوكول المرافق له، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

    ثانيا:

    وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني —أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

    ثالثا:

    وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني —أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

    رابعا:

    الملك سلمان خلال زيارته إلى روسيا
    © REUTERS/ POOL
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    بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 101 / 47 (وتاريخ 16 / 9 / 1437هـ)، ورقم (172 / 54 (وتاريخ 7 / 1/ 1439هـ)، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 — 20 / 39 / د) و(تاريخ 23 / 4 / 1439هـ)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه.

    خامسا:

    بعد الاطلاع على توصيتي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 — 18 / 39 / د) وتاريخ 15 / 4 / 1439هـ، ورقم (9 — 19 / 39 / د) وتاريخ 16/ 4 / 1439هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وهيئة تقويم التعليم عن أعوام مالية سابقة.

    سادسا:

    بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس المراسم الملكية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (240 (وتاريخ 18 / 5 / 1436هـ)، وذلك بإضافة عبارة "ووسام الملك سلمان" بعد عبارة "ووسام الملك عبدالله" إلى كل من المادة (السادسة) وديباجة الفقرة رقم 10 (من البند (أولا) من المادة الخامسة عشرة، والفقرة رقم 2 من البند (ثانيا) من المادة ذاتها.

    سابعا:

    قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من ديوان المراقبة العامة إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (34 (وتاريخ 27 / 1 / 1437هـ.

    ثامنا:

    وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة (سفير)، اضغط لمعرفة الترقيات.

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    أخبار الملك سلمان, أخبار السعودية, قرارات جديدة, الحكومة السعودية, الملك سلمان بن عبد العزيز, السعودية
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