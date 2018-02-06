عباس: "احتفالية القدس عاصمة الشباب الإسلامي"... أسرع رد على الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل

قال عباس، اليوم الثلاثاء، في كلمة له خلال الاحتفالية التي أقيمت في رام الله بمشاركة ممثلين عن 27 دولة: "هذه المظاهرة العظيمة هي رد سريع على من قالوا إن القدس لهذه الجهة أو تلك"، مضيفا: "كلا إنها عربية إسلامية مسيحية وهذا هو الدليل على ذلك"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع: "هذا الحدث يقول للعالم إن القدس عاصمة للشعب الفلسطيني وليس لأحد غيره، وإنها عاصمة الشباب المسلم والشباب المسيحي أيضا".

ونوه عباس إلى أنه مازال يرفض الوساطة الأمريكية في عملية السلام بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وفقا لـ"رويترز"، التي أشارت إلى أنه وجه حديثه للإدارة الأمريكية: "نأيتم بأنفسكم أن تكونوا محكمين لقضية فلسطين فابتعدوا عنها".