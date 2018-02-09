تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 9 فبراير/شباط، تدمير الجسر الذي أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات في شرق سوريا بسبب الارتفاع الحاد في مستوى مياه النهر.

سبوتنيك. وأوضحت الوزارة أن الجسر المدمر بسبب تدفق المياه في نهر الفرات قد يكون محاولة من الولايات المتحدة لمنع تعزيز السلطة الشرعية لدمشق على الضفة اليسرى للنهر.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس كان قد أعلن، أواخر ديسمبر/كانون الأول، أن عددا من مسلحين تنظيم "داعش" الإرهابي يختبئون في وسط وادي نهر الفرات في سوريا.

وقال الوزير للصحفيين، "بعضهم هرب، هذا يحدث خلال الحروب ومن الواضح أنهم انتقلوا إلى الجزء الأوسط من وادي نهر الفرات. نحن الآن ندمر الخلافة التي أعلنوها في محاولة لإنقاذ الأبرياء".