قيادة الجيش الليبي: الجهات التنفيذية تخاذلت في حماية المواطن

طالبت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، الجهات الأمنية بالمدينة بتركيب منظومة كاميرات للمراقبة الأمنية في المساجد بمدينة بنغازي شرق البلاد، مشيرةً إلى تخاذل الجهات التنفيذية عن حماية المواطن.

© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يفاجئ الجميع عما يحدث مع سيف الإسلام القذافي في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان رسمي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن:

القائد العام للقوات المسلحة أصدر تعليماته المشددة بتركيب منظومات كاميرات المراقبة الأمنية فورا بكل مساجد بنغازي، على أن يكون تركيب كاميرات المراقبة على نفقة القوات المسلحة لحماية المواطن بعد تخاذل الجهات التنفيذية في الالتزام بمسئولياتها في حماية المواطنين وظهر القوات المسلحة.

وأكد مسؤول المكتب الإعلامي للغرفة الأمنية المركزية رياض الشهيبي لوكالة "سبوتنيك" أنه "لا يوجد للبلدية ولا الحـكومة ولا نواب ولا حتـي الأوقـاف ولا رجـال الإعمال أي تحـرك لمدينة بنغازي وهم بعيـديـن عـن بنغـازي كـل البعـد ويعيشون في راحة كاملة فيـها، وهذه سيـاسة التعـجيـز ولا دعـم أبـدا منهم لنا".

وأضاف الشهيبي أن "الغرفة الأمنية المركزية لبنغازي الكبرى متسمرة في عملها بدون أي دعم مادي ولا معنوي ولا بمعـدات كـاشفـات الغـام ولا حتـي واقيات للأفراد أثناء قيام عملهم"، متسائلاً "كيـف نعمل كأفراد أمن دون دعـم لهـا".

وكان شخصا قد قتل وأصيب 87 آخرون بينهم أطفال ، جراء التفجير المزدوج الذي وقع في أحد مساجد مدينة بنغازي الليبية، وذلك في أحدث أرقام رسمية عن حصيلة التفجير الذي حدث أمس الجمعة 9فبراير/شباط ، 2018.