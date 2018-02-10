إسرائيل تطلب التدخل الروسي لمنع التصعيد في الشمال مع سوريا

طالب السفير الإسرائيلي لدى روسيا، هاري كورين، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، موسكو بالتدخل لمنع التصعيد مع روسيا، والحيلولة دون تدخل حزب الله.

© AFP 2018/ Jack Guez الجيش الإسرائيلي: سوريا وإيران تلعبان بالنار ووجهتنا ليست نحو التصعيد

وقال السفير الإسرائيلي في تصريحات لوسائل إعلام روسية إن تحركات حزب الله في منطقة خفض التوتر بجنوب سوريا ، يجب أن تتوقف.

وتابع: "نفضل التحدث عن تنفيذ اتفاقات مختلفة حول مناطق تخفيض التصعيد، خاصة فيما يخصنا وهو الجنوب الذي يقع على الحدود مع إسرائيل".

ومضى بقوله

على وجه التحديد، فإن وجود الوحدات الإيرانية وحزب الله ينبغي أن يتقلص فورا.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تل أبيب طلبت تدخلا روسيا لمنع التصعيد مع سوريا والحيلولة دون تدخل حزب الله.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن "إسرائيل طلبت التدخل الروسي لمنع التصعيد في الشمال مع سوريا والحيلولة دون تدخل حزب الله".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لمقاتلة "إف-16" إسرائيلية، عقب شنها غارات على أهداف إيرانية بقاعدة عسكرية سورية، بعد ساعات من إسقاط الطيران الإسرائيلي طائرة من دون طيار إيرانية.