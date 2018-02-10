لحظة هبوط الطيارين الإسرائيلين بعد إسقاط طائرتهم من قبل دفاعات الجيش السوري(فيديو)

الفيديو الذي يظهر لحظة قفز الطيارين من طائرتهم من نوع "F-16" و التي قام الجيش السوري بإسقاطها.
🔴 URGENT |— Vocal Europe (@thevocaleurope) ١٠ فبراير، ٢٠١٨
Israeli pilot caught on video after ejecting from F16. Israeli Defence Forces says the attack executed by Iran and its proxies — developing pic.twitter.com/tnpuCkB2ub
يذكر بان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن اليوم السبت 10 فبراير/شباط،عن تحطم مقاتلة إسرائيلية، شمال البلاد.
وتابع يتم إخلاء مقاتلة f16 من قبل طيارين اثنين داخل الأراضي الإسرائيلية. الطياران بخير وبصحة جيدة. لا نعلم بعد إن كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية".
تصريحات أدرعي جائت في تغريدة له على صفحته الخاصة على "تويتر".
#عاجل خلال الحادث يتم اخلاء مقاتلة f16 من قبل طياريْن اثنين داخل الاراضي الاسرائيلية. الطياران بخير وبصحة جيدة. لا نعلم بعد ان كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ١٠ فبراير، ٢٠١٨
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