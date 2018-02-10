لحظة هبوط الطيارين الإسرائيلين بعد إسقاط طائرتهم من قبل دفاعات الجيش السوري(فيديو)

انتشر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين اللذان تم إسقاط طائرتهم من قبل الجيش السوري.

الفيديو الذي يظهر لحظة قفز الطيارين من طائرتهم من نوع "F-16" و التي قام الجيش السوري بإسقاطها.

🔴 URGENT |



Israeli pilot caught on video after ejecting from F16. Israeli Defence Forces says the attack executed by Iran and its proxies — developing pic.twitter.com/tnpuCkB2ub — Vocal Europe (@thevocaleurope) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

يذكر بان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن اليوم السبت 10 فبراير/شباط،عن تحطم مقاتلة إسرائيلية، شمال البلاد.

وتابع يتم إخلاء مقاتلة f16 من قبل طيارين اثنين داخل الأراضي الإسرائيلية. الطياران بخير وبصحة جيدة. لا نعلم بعد إن كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية".

تصريحات أدرعي جائت في تغريدة له على صفحته الخاصة على "تويتر".