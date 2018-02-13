الجيش السوري يعثر على أسلحة إسرائيلية في ريف دير الزور

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، العثور على أسلحة إسرائيلية أثناء تفتيشها المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي بريف دير الزور.

© Sputnik. Kamel Saqr الجيش السوري يتصدى لهجمات مسلحة في ريفي حمص الشمالي وحماه الشمالي

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" ، عن مصدر عسكري، تأكيده أن "وحدة من الجيش العربي السوري عثرت على أسلحة إسرائيلية أثناء تفتيشها المناطق المحررة من إرهابيي "داعش" بريف دير الزور".

وشهدت سوريا، السبت الماضي، سقوط طائرة حربية إسرائيلية من طراز "إف — 16" وتحديداً في المنطقة الواقعة بين مدينتي حيفا والناصرة بعد أن استهدفتها الدفاعات الأرضية السورية، وذلك بعد استهداف سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة من دون طيار، قال إنها إيرانية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي عند هضبة الجولان السوري المحتل.