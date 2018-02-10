إسرائيل تنشر لحظة إسقاط الطائرة الإيرانية (فيديو)

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي موجها رسالة إلى سوريا وإيران "لا تلعبوا بالنار"، مضيفا "ذلك الفيديو خلافا للأكاذيب السورية والإيرانية".
ويأتي هذا أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لمقاتلة "إف-16" إسرائيلية، عقب شنها غارات على أهداف إيرانية بقاعدة عسكرية سورية، بعد ساعات من إسقاط الطيران الإسرائيلي طائرة من دون طيار إيرانية.
فيديو من إسقاط #الطائرة_الإيرانية دون طيار التي خرقت الأجواء الاسرائيلية واستهداف عربة السيطرة عليها في #العمق_السوري #لا_تلعبوا_بالنار pic.twitter.com/aEoTMcNgIs— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2018
خلافًا للأكاذيب الإيرانية والسورية — #فيديو من إسقاط #الطائرة_الإيرانية دون طيار التي خرقت الأجواء الاسرائيلية واستهداف عربة السيطرة عليها في #العمق_السوري #لا_تلعبوا_بالنار pic.twitter.com/JxXzO7AReq— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2018
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