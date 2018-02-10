إسرائيل تنشر لحظة إسقاط الطائرة الإيرانية (فيديو)

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، لحظة إسقاط الطائرة الإيرانية بدون طيار.

© AP Photo/ Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة بدون طيار إيرانية... والدفاعات الجوية السورية ترد

وقال أدرعي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ذلك فيديو لإسقاط الطائرة الإيرانية دون طيار، التي خرقت الأجواء الإسرائيلية ، واستهداف عربة السيطرة عليها في العمق السوري".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي موجها رسالة إلى سوريا وإيران "لا تلعبوا بالنار"، مضيفا "ذلك الفيديو خلافا للأكاذيب السورية والإيرانية".

ويأتي هذا أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لمقاتلة "إف-16" إسرائيلية، عقب شنها غارات على أهداف إيرانية بقاعدة عسكرية سورية، بعد ساعات من إسقاط الطيران الإسرائيلي طائرة من دون طيار إيرانية.

فيديو من إسقاط #الطائرة_الإيرانية دون طيار التي خرقت الأجواء الاسرائيلية واستهداف عربة السيطرة عليها في #العمق_السوري #لا_تلعبوا_بالنار pic.twitter.com/aEoTMcNgIs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2018

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خلافًا للأكاذيب الإيرانية والسورية — #فيديو من إسقاط #الطائرة_الإيرانية دون طيار التي خرقت الأجواء الاسرائيلية واستهداف عربة السيطرة عليها في #العمق_السوري #لا_تلعبوا_بالنار pic.twitter.com/JxXzO7AReq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2018

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