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12:25 16 فبراير/ شباط 2018
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    الجيش المصري في سيناء

    الجيش المصري يواصل إسقاط الأهداف الإرهابية والعناصر الخطرة

    © REUTERS/
    العالم العربي
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    أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الجمعة 16 فبراير/ شباط، البيان الثامن الخاص بالعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".

    أحداث سيناء
    © AFP 2018/ Said Khatib
    الجيش المصري يعلن مقتل 15 إرهابيا خلال عملية "سيناء 2018" (فيديو)
    وقال الجيش المصري، في بيانه على صحفة المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي: "واصل أبطال ومقاتلوا القوات المسلحة والشرطة تحقيق المهام المخططة للعملية الشاملة "سيناء 2018 "، التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر من الأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية".

    وأضاف: "استمرت عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدى في عدد من القرى والمدن والمحاور الرئيسية في شمال ووسط سيناء، لاستهداف مناطق اختباء العناصر الإرهابية وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر، وإحكام الحصار والسيطرة الكاملة بمناطق العمليات لمنع تسرب العناصر الإرهابية".

    وذكر المتحدث باسم الجيش المصري أن العمليات أسفرت عن تحقيق النجاحات الآتية:

    —  تنفيذ القصف المدفعي بنيران المدفعية المركزة لـ68 هدفا، تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية، بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف.

    —  ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء، والقضاء على 3 عناصر تكفيرية من أبرز المطلوبين في عمليات استهداف القوات.

    —  القبض على 224 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً، والمشتبه بهم عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

    —  ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعي من أنواع مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

    —  تدمير 150 ملجأ عثر بداخلهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وأجهزة إتصال لاسلكية وكميات من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر الإرهابية.

    — قيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة.

    — اكتشاف وتدمير 5 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.

    وأوضح بيان المتحدث العسكري أنه في إطار تنفيذ القوات البحرية لمهامها المخططة ضمن العملية الشاملة "سيناء 2018"، تقوم الوحدات البحرية بتأمين المسرح البحري على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة والممرات الملاحية والأهداف الحيوية والاقتصادية بالبحر، ومنع تسرب العناصر الإرهابية من مناطق العمليات.

    وحسب البيان، استمرت القوات الجوية في إحكام التأمين والمراقبة الجوية على امتداد الحدود الجنوبية والغربية، بالتعاون مع عناصر حرس الحدود والتشكيلات التعبوية، لمنع تسلل العناصر الإرهابية وقطع خطوط الإمداد وعمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد، خاصة في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

    وأكد المتحدث العسكري أن المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة، تواصل تنظيم 580 دورية وقولات أمنية وكمائن بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، وتمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من الطلقات، وضبط 10 من المشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوي.

    ولفت المتحدث العسكري في بيانه إلى أنه استمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية، تواصل القوات المسلحة توزيع كميات من السلع والمواد الغذائية، لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الإحتياجات، فيما يواصل رجال القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامهم على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار، لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية أمن مصر القومي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, محاربة الإرهاب, الجيش المصري, العقيد تامر الرفاعي, سيناء, مصر
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