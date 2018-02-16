أول رد رسمي على كلمة أمير قطر

أصدر وزير خارجية البحرين أول رد رسمي على الكلمة، التي ألقاها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

© AFP 2018/ LUCAS JACKSON / POOL أمير قطر: الشرق الأوسط على حافة الهاوية ويجب الابتعاد عنها

قال وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "القول بأن قطر تعرضت لعدوان من جيران طامعين هو كلام مرفوض ومردود على صاحب القول".

القول بأن قطر تعرضت لعدوان من جيران طامعين هو كلام مرفوض و مردود على صاحب القول. إنما المنطقة هي التي تعرضت لعدوان قطري مكلف و فاشل بمسمى الربيع العربي ، طمعا في الهيمنة و إسقاط الدول و السيطرة على الأموال و الثروات. #مؤتمر_ميونخ_الدولي — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 16, 2018

وتابع

"إنما المنطقة هي التي تعرضت لعدوان قطري مكلف وفاشل بمسمى الربيع العربي، طمعا في الهيمنة وإسقاط الدول والسيطرة على الأموال والثروات".

وكان أمير قطر قد اتهم، بكلمة في مؤتمر ميونيخ الدولي، بتعرض الدوحة لـ"عدوان" ممن وصفهم بـ"الجيران الطامعين" في بلاده، في إشارة إلى أزمة قطر مع دول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.