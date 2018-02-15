تسجيل
22:27 15 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    أمير قطر

    رسائل ولقاءات "سرية" لأمير قطر تثير قلق إسرائيل

    © AP Photo/ Pool/Brendan Smialowski
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    102

    "رسائل ولقاءات سرية"، ذلك ما كشفت عنه تقارير صحفية أمريكية عديدة أدت إلى قلق إسرائيل "الواضح" من قطر.

    وزير خارجية قطر
    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
    قطر تكشف عن ضغط وحيد يواجهها في الأزمة وتوجه رسالة للسعوديين
    تحدث الكاتب والمحلل الأمريكي، ميتشيل بليتنيك، في موقع "لوب لوغ" الأمريكي، عن عقد أعضاء بارزة في الحكومة القطرية، ومن بينهم أمير قطر نفسه، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "لقاءات سرية".

    وأشار بليتنيك، مدير مكتب أمريكا السابق لمركز "بتسليم" المعلوماتي الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، إلى أن تلك اللقاءات، التي جرت مع أعضاء وقيادات في اللوبي اليهودي المؤيد لإسرائيل في أمريكا، كانت مصدر قلق "حقيقي" لإسرائيل.

    وأوضح أن هذا دفع المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في أمريكا، إيتاي بار دوف، للخروج في بيان، وصفه بـ"غير العادي"، أن تل أبيب "تعارض جهود التأثير على المجتمع اليهودي الموالي لإسرائيل".

    الأزمة

    من جانبه، قال جوناثان شانزر، نائب رئيس قسم البحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "ليس من الخطأ أن يقوم المحللون والمثقفون بالسفر إلى قطر، للتعرف على الوضع هناك".

    وتابع

    "المشكلة هي أنهم خلال تلك الزيارات، لا يسمعون الجانب الآخر من القصة، بل هم يحصلون على خط الحكومة من دون أن يسمعوا أي نقد لقطر، أو يدركوا طبيعة علاقات قطر مع حماس أو الإخوان المسلمين، وغيرها من الجهات الفاعلة المشككة في دوافعها، وهو ما بدوره يثير قلق إسرائيل".

    ومضى "سيسمح هذا بتغيير وتطوير رسائلهم إلى الشرق الأوسط، من دون أن يعرفوا تاريخ العلاقات المشبوهة للدوحة".

    قائمة الزوار

    وأشار المحلل الأمريكي إلى أن قائمة اللوبي اليهودي الأمريكيين الذين زاروا قطر مؤخرا، والتقوا مع أمير قطر، هم:

    — مورتون كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية.

    — مالكولم هونلين، نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى.

    — آلان ديرشويتز، محام حقوق مدنية ومدافع ناري عن إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    — مايك هوكابي، المرشح الرئاسي الأمريكي السابق، وأحد الداعمين الرئيسيين للوبي اليهودي.

    مباحثات وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، قطر 30 أغسطس/ آب2017
    © Sputnik. Виталий Белоусов
    قطر تعلق على "التقرير السري الممنوع من العرض"
    موطئ قدم

    من جانبه، أرجعت مجلة "فورين بوليسي"، تلك الاجتماعات إلى أن الدوحة تسعى لأن يكون لها موطئ قدم في واشنطن، خاصة وأنها تنفق ملايين الدولارات على شركات الضغط والعلاقات العامة، على حد قول المحلل الأمريكي، في محاولة لحثهم على مناصبة العداء لمملكة العربية السعودية.

    وأوضح موقع "لوب لوغ" أن ترامب يكافح من أجل الحفاظ على علاقاته مع قطر، بحيث تحفظ المكاسب العسكرية التي يحققها، التي من أبرزها قاعدة العديد، من دون أن يغضب السعودية، حليفته القوية والتي تجددت مع صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

    ولكن ما يثير قلق إسرائيل، والقول للكاتب، هو أن أزمة مقاطعة قطر، كشفت عمق العلاقات الاستراتيجية بينها وبين إيران، وهو ما قد لا يكون في مصلحة تل أبيب.

    واختتم بأن ذلك التقارب القطري مع التيارات اليهودية اليمنية الأمريكية، يمكن بدوره أن يغضب إسرائيل، خاصة وأنها تسعى حاليا لتطوير علاقاتها مع المملكة، بعدما أبدت بصورة سرية في أكثر من مناسبة احتمالية قبولها تطبيع العلاقات. 

    انظر أيضا:

    أمير قطر أول زعيم خليجي يدشن حسابا على "إنستغرام"... هذا ما نشره
    تعرف على "الشيخة موزة" الروسية وسبب زيارتها إلى قطر
    بعد أزمة عقود العمل...تونس تكشف عن قرار جديد بشأن تأشيرات دخول قطر
    اتهامات جديدة ضد بنك باركليز البريطاني بصفقة تمويل مع قطر
    نشاط "غير اعتيادي" لأمير قطر والشيخة موزا في قلب الدوحة (صور وفيديو)
    قطر تكشف عن ضغط وحيد يواجهها في الأزمة وتوجه رسالة للسعوديين
    وزير خارجية قطر: اختلافاتنا مع السعودية بشأن إيران لن يتم حلها في أرض المعركة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمير قطر, أخبار إسرائيل, أخبار قطر, أخبار السعودية, العلاقات القطرية السعودية, أزمة قطر مع دول الخليج, أزمة قطر, الحكومة القطرية, الحكومة الإسرائيلية, الحكومة السعودية, تميم بن حمد آل ثاني, قطر, المملكة العربية السعودية, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أزمة فنزويلا للمصور رونالدو شيميدت، في فئة التصوير صورة الصحافة العالمية لهذا العام
    المرشحون لجائزة مسابقة "صور الصحافة العالمية لعام 2018"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك