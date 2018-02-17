تنظيم القاعدة ينسف مقرا أمنيا في اليمن

فجرت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي مقرا لقوات الأمن في محافظة حضر موت باليمن.

© AFP 2018/ Mohammed Huwais "المؤتمر الشعبي" يرحب بتعيين مارتن غريفيث مبعوثا أمميا إلى اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر محلي إن عناصر القاعدة نسفت مساء الجمعة 16 فبراير/ شباط، مبنى إدارة الأمن في وادي عمد بمحافظة حضر موت.

وأضاف المصدر أنه جرت اليوم مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وعناصر تنظيم القاعدة.

وأغلق الجيش اليمني كافة المنافذ التي تربط بين حضر موت ومحافظتي شبوة ومارب لكي يقطع الإمدادت عن عناصر التنظيم.

وبدأت عملية عسكرية للجيش اليمني في 14 فبراير/ شباط للقضاء على عناصر القاعدة في محافظة حضر موت.