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08:41 18 فبراير/ شباط 2018
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    غارات إسرائيلية

    العثور على جثتي فلسطينيين قتلا في غارات إسرائيلية الليلة الماضية جنوب غزة

    © Sputnik. Hatem Moussa
    العالم العربي
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    عثرت طواقم الإسعاف الفلسطينية صباح اليوم الأحد، 18 فبراير/شباط، على جثماني شابين قتلا جراء قصف إسرائيلي وقع الليلة الماضية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

    بنيامين نتنياهو في مؤتمر ميونخ للأمن
    © REUTERS/ RONEN ZVULUN
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    ووفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية، فقد قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن جثماني الشابين وصلا إلى مشفى الشهيد أبو يوسف النجار بمدينة رفح.

    وأكد القدرة أن القتيلين هما بسام محمد صباح"أبو غيث" 17 عاما، وعبد الله أيمن ابو شيخة "17 عاما " وكلاهما من حي السلام شرق مدينة رفح.

    وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن انتشال القتيلين جاء بعد ليلة طويلة من القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطنيية، في وقت جددت الطائرات قصفها بعد منتصف الليل لموقع للمقاومة قرب محررة نتساريم جنوب مدينة غزة.

    وكانت طائرات الجيش الإسرائيلي أغارت مساء أمس السبت على مواقع تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، ردا على إصابة 4 جنود من الجيش الإسرائيلي إثر تفجير عبوة ناسفة بالقرب من دوريتهم العسكرية.

    كما علن الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية تصديه لغارات الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.

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