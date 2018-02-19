الجبير يتحدث عن رد فعل المملكة على رفض أمريكا "نووي السعودية"

أجرى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مقابلة صحفية مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، وتحدث فيه عن الطموحات النووية للمملكة.

© REUTERS/ MICHAELA REHLE الجبير: نعمل مع شركائنا في الخليج والعالم لعزل إيران

وأشار الجبير في مقابلته مع الشبكة الأمريكية على هامش مؤتمر "ميونيخ" للأمن إلى أنه يتفق مع مقول مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأن أوروبا وألمانيا يمنحان شيكا على بياض للحرس الثوري الإيراني بتعاونه مع طهران.

وتابع: "نتحدث مع أصدقائنا في أوروبا حول تلك المسألة، ونعلمهم أن الاتفاق النووي الإيراني غير مطبق، وينبغي أن تتم عمليات تفتيش لتشمل مواقع عسكرية غير معلنة، خاصة وأن طهران تخرق ما يتعلق بقرارات الصواريخ الباليستية، التي تصدرها لتستهدف مدنيين، كما أن الدول الأوروبية لا تتعامل مع مسألة دعم طهران للإرهاب".

وأردف في حواره مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "إيران هي الخطر الحقيقي، هي زرعت حزب الله في لبنان قبل 30 عاما، وهم يزرعون الحوثيون في اليمن، وهناك خطوات ستتخذها المملكة في هذا الشأن لكن لا ينبغي مناقشتها على التلفزيون العام".

السعودية النووية

وتطرق الجبير في حواره إلى ما وصفها بـ"السعودية النووية"، وقال: "ننظر حاليا إلى عدد من البلدان، التي لديها التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، وننظر في جدوى بناء مفاعلات نووية للإنتاج الطاقة حتى نتمكن من الخروج من عباء النفط وتصدير الطاقة مجددا وزيادة إيرادات الدولة".

وأضاف:

من أجل ذلك الأمر نتفاوض مع 10 بلدان من جميع أنحاء العالم، ولقد اتخذنا قرارا بشأن الطريق الذي سنتخذه والذي ستركز عليه البلد في الفترة المقبلة.

أما عن رد فعل الرياض، في حال رفضت أمريكا البرنامج النووي السعودي، وأن تعالج المملكة الوقود النووي الخاص بها، فقال الجبير: "هذا أمر يتحدث عنه المتخصصين في مجال الطاقة النووية للتعامل معها".

وتابع: "هدفنا واضح هو أنه نريد نفس الحقوق التي تحصل عليها البلدان الأخرى".

© REUTERS/ Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court الجبير: بن سلمان بدأ بمحاربة الفساد من القمة

وعن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، واحتمالية طرح مسألة أزمة قطر فيها، قال وزير الخارجية السعودي: "سيتم حل أزمة قطر داخل دول مجلس التعاون الخليجي وداخل المنطقة العربية، أما عن توقيت حلها، فالأمر يتعلق بوقف الدوحة سلوكها السلبي، ولكن لم نر تغيرا حتى الآن، لقد اتخذت بعض الخطوات لكن ليس بما فيه الكفاية".

واختتم الجبير تصريحاته متحدثا عن الدولة التي يعتبرها "الخطر السيبراني" على المملكة: "إيران ثم إيران، هي الدولة الوحيدة، التي تهاجمنا مرارا وتكرارا، إنهم يحاولون ذلك بصورة أسبوعية".