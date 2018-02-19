إصابة 3 أشخاص في سقوط قذائف صاروخية في دمشق

قال مصدر في شرطة دمشق إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح إثر سقوط قذائف صاروخية، مساء الاثنين 19 فبراير/ شباط.

© Sputnik. Valery Melnikov روسيا تكشف عدد المسلحين الذين قضت عليهم في سوريا

دمشق- سبوتنيك . ووقعت القذائف الصاروخية على حي السيدة زينب في العاصمة السورية

وأفاد المصدر الأمني في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" أن المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية أطلقت قذائف صاروخية تجاه منطقة السيدة زينب.

وأكد المصدر أن القذائف الصاروخية تسببت في وقوع أضرار مادية بالمكان إضافة إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.