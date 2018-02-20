قائد الجيش اللبناني: سنتصدى لإسرائيل بكل السبل المتاحة

قال قائد الجيش اللبناني، مساء الاثنين، إن الجيش سيستخدم كل السبل المتاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي مهما كلفه ذلك من تضحيات.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اللبناني على "تويتر" عن قائد الجيش العماد جوزاف عون قوله، "أؤكد مجددا اليوم رفضنا القاطع إقدام العدو الإسرائيلي على المس بسيادة لبنان وبحقه المقدس في استثمار جميع موارده الاقتصادية".

وتابع، "لن يوفر الجيش وسيلة متاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات".

قائد الجيش: أؤكد مجدداً اليوم رفضنا القاطع إقدام العدو الاسرائيلي على المسّ بسيادة #لبنان وبحقه المقدس في استثمار جميع موارده الاقتصادية، ولن يوفر الجيش وسيلةً متاحةً للتصدي لأي عدوان إسرائيلي، مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات.#الجيش_اللبناني #lebanesearmy #المؤتمر_الإقليمي_الثامن pic.twitter.com/8avcdERZCf — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 19, 2018

جاءت تلك التصريحات خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي الثامن بعنوان: "دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط"، والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني برعاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وبمشاركة شخصيات وطنية ودبلوماسية وعسكرية، وباحثين وأكاديميين من لبنان وبلدان عربية وإقليمية ودولية ومن منظمات مختلفة.

هذا وتحاول الولايات المتحدة التوسط بين البلدين بعد تصاعد حدة التوتر بشأن جدار حدودي تبنيه إسرائيلي وبسبب قرار لبنان التنقيب عن الغاز والنفط قرب منطقة بحرية متنازع عليها.