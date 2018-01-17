بعد تصريحات عون عن إسرائيل: تعرف على قدرات الجيش اللبناني

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أمس الثلاثاء 16 يناير / كانون الثاني، إن قواته جاهزة لمواجهة أي "عدوان إسرائيلي".

وأضاف: "نحن مستعدون لمواجهة أي عدوان ضد لبنان"، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي أرقاما وإحصائيات ترصد قدرات الجيش اللبناني، الذي يصل تعداد قواته إلى 116 ألف جندي بينهم 20 ألف جندي في قوات الاحتياط.

ولفت الموقع إلى أن تعداد سكان الدولة يعد أحد معايير تقييم قوة الجيوش، مشيرا إلى أن عدد سكان لبنان يتجاوز 6.2 مليون نسمة، بينهم 2.2 مليون شخص قوة بشرية متاحة للعمل.

ويصل للخدمة العسكرية في لبنان 1.8 مليون شخص، بينما يصل إلى سن التجنيد سنويا في لبنان إلى 72 ألف نسمة.

وتتكون القوات الجوية من 63 طائرة حربية بينها 48 طائرة نقل عسكري، و8 طائرات تدريب، إضافة إلى قوة المروحيات التي تتكون من 54 مروحية.

ويمتلك الجيش اللبناني 294 دبابة وأكثر من 3700 مدرعة، و12 مدفع ذاتي الحركة، إضافة إلى 226 مدفع ميداني، و30 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول البحري اللبناني من 57 سفينة حربية، بينها 12 سفينة دورية.

وتتجاوز ميزانية دفاع الجيش اللبناني 1.7 مليار دولار.

وتصل مساحة لبنان إلى 10.4 ألف كيلومتر مربع، ويصل طول حدوده المشتركة مع دول أخرى إلى 484 كم، بينما يصل طول سواحل لبنان إلى 225 كم.