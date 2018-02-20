وزارة السياحة المصرية: لم نبدأ الترويج لعودة السياحة الروسية حتى الآن

قالت المتحدثة باسم وزارة السياحة، رنا جوهر، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، إن قرار تأجيل استئناف عودة الطيران الروسي المباشر بين القاهرة وموسكو هو إجراء تنظيمي بين شركات الطيران في البلدين، وليس له علاقة بالترويج.

وأضافت جوهر لـ"سبوتنيك" أن وزارة السياحة لا تتحمل مسؤولية التأجيل.

وكان مصدر مسؤول في شركة مصر للطيران قد أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف عودة الطيران الروسي المباشر بين القاهرة وموسكو الذي كان مقررا له اليوم 20 فبراير إلى أول أبريل/نيسان المقبل.

ومن جانبه قال نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، اللواء أحمد حمدي، إن وزارة السياحة لم تبدأ حملاتها الترويجية في روسيا حتى الآن، موضحا لـ"سبوتنيك" أن هيئة التنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة، تنتظر انتهاء إجراءات استئناف الطيران المباشر بين مصر وروسيا، للبدء في تنفيذ حملاتها الترويجية في كل المدن الروسية لجذب أكبر عدد من السائحين الروس لزيارة مصر.

ولفت حمدي إلى أن وزارتي الطيران المصرية، والنقل الروسية سبق واتفقا على تسيير 5 رحلات في الأسبوع بين القاهرة وموسكو، اعتبارا من 20 فبراير الجاري، ووقتها اعترضت وزارة السياحة، بحسب، حمدي على عدد الرحلات، معتبرا أن 5 رحلات أسبوعيا، غير كافي لعودة السياحة الروسية إلى معدلاتها الطبيعية.

وكشف نائب رئيس هيئة التنشيط السياحي، عن وجود جلسة مباحثات بين وزير الطيران المصري ووزير النقل الروسي، في بداية أبريل المقبل، كان مقرر خلالها، تقييم المرحلة الأولى من استئناف الطيران المباشر بين البلدين،

والتفكير في عودة كافة أنواع الطيران؛ الطيران العارض، والطيران المنتظم منخفض التكاليف، من كل المدن الروسية إلى كل المقاصد السياحية المصرية، القاهرة، شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم ، الأقصر وأسوان.

وأصدر رئيس شركة مصر للطيران بيانا صحفيا، صباح اليوم، فسر فيه أسباب تأجيل الرحلات، بانتظار إنهاء إجراءات- لم يحددها- وأعلن استئناف رحلات الطيران الروسي المباشر بين مصر وروسيا بعدد ٣ رحلات أسبوعية، بدلا من 5 رحلات.

وكان وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، قد صرح في بداية فبراير الجاري بأن خطة استئناف الرحلات بين موسكو والقاهرة تتضمن حوالي 5 رحلات أسبوعيا.