السعودية تشهد حدثا لأول مرة في تاريخها خلال ساعات

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام، أول مهرجان للجاز والطعام والفنون يقام في المملكة.

قالت هيئة الترفيه في إعلانها عن المهرجان إنه "يحتفل بثقافة موسيقى الجاز والتي نشأت في بداية القرن العشرين، والتي ألهمت مدارس فنية أخرى، سمعية وبصرية"، بحسب صحيفة الحياة السعودية.

ولم تكشف الهيئة، التي نظمت خلال الأشهر الماضية، مئات الفاعليات الفنية والترفيهية في كل المناطق السعودية، أسماء الفنانين المشاركين في المهرجان، إلا أنها أوردت أن المهرجان "سيقدم فرصة للزوار لعيش تجربة الجاز في بيئة فريدة تمتاز بالطابع الصناعي"، مشيرة إلى أنه "في أجواء فنية مع الإيقاعات الهادئة يجتمع الرسامون وعشاق الجاز في مكان واحد".

وسيتعرف السعوديون الشغوفون بالفنون إلى موسيقى الجاز التي بدأت إرهاصاتها الأولى منتصف القرن التاسع عشر، في نيو أورلينز (ولاية لويزيانا الأمريكية) الواقعة على ضفة نهر المسيسيبي.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ، وقع اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة الشركة المشرفة على المركز العالمي للبولينغ، الأمير عبد الحكيم بن مساعد، تتضمن إنشاء ثلاث صالات للبولينغ والبلياردو في كل من العاصمة الرياض، وجدة في غرب البلاد، والدمام في الشرق السعودي.

وتشمل الاتفاقية إنشاء ساحة خاصة لممارسة رياضة السيارات (الدرافت)، بالإضافة لمشاريع رياضية أخرى، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وتأتي هذه الاتفاقية، ضمن الخطط النوعية التي تسعى الهيئة العامة للرياضة لتنفيذها على أرض الواقع، لزيادة انتشار ثقافة الألعاب المتنوعة والهوايات المختلفة بين أفراد المجتمع.