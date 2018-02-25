سوريا: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس استخفاف بإرادة المجتمع الدولي

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات عزم الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة في مايو/أيار المقبل تزامنا مع ذكرى النكبة، بحسب نبأ عاجل أوردته وكالة الأنباء السورية.

© Sputnik. Sergei Guneev الخارجية الأمريكية: واشنطن تخطط لفتح سفارتها في القدس في مايو المقبل

وقال مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية، إن "قرار الإدارة الأمريكية يبرهن مجددا على عداء الولايات المتحدة المستحكم للأمة العربية واستخفافها بمشاعر أبنائها وتسخير سياساتها لخدمة المشروع الصهيوني في الهيمنة على المنطقة"، مؤكدا أنه "يشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ويظهر بشكل واضح استخفاف الولايات المتحدة بإرادة المجتمع الدولي".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن تخطط لفتح سفارتها في القدس في مايو/أيار المقبل.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت، في بيان اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط: "واشنطن تنوي فتح سفارة جديدة لها في القدس، في مايو المقبل، بالتزامن مع الذكري الـ70 لقيام دولة إسرائيل".

وكان مسؤول أمريكي صرح، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تفتتح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل في القدس خلال شهر مايو/أيار المقبل.

© REUTERS/ Kayhan Ozer فلسطين تعتبر نقل أمريكا سفارتها إلى القدس خطوة أحادية الجانب

وتلى ذلك تصريح من وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال فيه: "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل خطوة صحيحة"، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن كاتس هنأ ترامب في تدوينة على "تويتر" أشاد فيها بقراره الخاص بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس دولة إسرائيل.

وقال كاتس: "لا توجد منحة أعظم من نقل السفارة إلى القدس"، مضيفا: "إنها خطوة صائبة جدا تستحق شكر صديقنا ترامب".

وعلق مصدر في الحكومة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتواصل مع الحكومة الأمريكية، وأنه سوف يرد إذا صدر إعلان أمريكي بخصوص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بحسب "رويترز".

وأعلن ترامب، العام الماضي، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء عملية لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.