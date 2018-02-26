لجنة الأمن القومي الإيراني: وجهنا توصياتنا إلى جميع الأطراف في سوريا بترك السلاح وبدء المفاوضات

أعلن حسين نقوي حسيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية، اليوم الاثنين 26 فبراير/شباط، أن إيران أوصت جميع الأطراف المسلحة من المعارضة والحكومة السورية بترك السلاح جانبا والدخول في مفاوضات مباشرة.

وقال نقوي حسيني في اتصال مع "سبوتنيك": "نحن وجهنا توصياتنا إلى جميع الأطراف المسلحة من بينها القوات المعارضة والقوات الحكومية بترك السلاح جانبا والدخول في مفاوضات مباشرة، طبعا هذه الاستراتيجية لا تشمل الجماعات الإرهابية التي تلوثت أيديها بدماء الشعب السوري".

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وحول قرار وقف إطلاق النار والمستثنيين منه، قال نقوي حسيني: "إن جبهة النصرة وباقي الجماعات الإرهابية لا يشملها أي قرار لوقف إطلاق النار".

وشدد على أنه لا يجب "إعطاؤهم الفرصة من خلال وقف إطلاق النار لإعادة تقوية أنفسهم، وتمهيد الطريق لهم لتوسيع هجماتهم".