لجنة الأمن القومي الإيراني: وجهنا توصياتنا إلى جميع الأطراف في سوريا بترك السلاح وبدء المفاوضات

وقال نقوي حسيني في اتصال مع "سبوتنيك": "نحن وجهنا توصياتنا إلى جميع الأطراف المسلحة من بينها القوات المعارضة والقوات الحكومية بترك السلاح جانبا والدخول في مفاوضات مباشرة، طبعا هذه الاستراتيجية لا تشمل الجماعات الإرهابية التي تلوثت أيديها بدماء الشعب السوري".
وحول قرار وقف إطلاق النار والمستثنيين منه، قال نقوي حسيني: "إن جبهة النصرة وباقي الجماعات الإرهابية لا يشملها أي قرار لوقف إطلاق النار".
وشدد على أنه لا يجب "إعطاؤهم الفرصة من خلال وقف إطلاق النار لإعادة تقوية أنفسهم، وتمهيد الطريق لهم لتوسيع هجماتهم".
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