فرنسا تدعو لوضع آلية مراقبة على وقف إطلاق النار في سوريا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خطوات تنفيذ قرار الهدنة في سوريا.

Anton Denisov لافروف: نأمل من الجهات التي لها تأثير على الجماعات المسلحة إقناعها بالالتزام بالهدنة

موسكو- سبوتنيك وأضاف "لقد تحدثنا مع لافروف عن تنفيذ قرار 2401. ونحن صوتنا لصالح هذا القرار في مجلس الأمن، الذي يسمح لنا بوضع قاعدة لهدنة إنسانية لمدة 30 يوما، ويسمح بإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى".

وقال الوزير الفرنسي، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، إن "قرار روسيا بفرض هدنة إنسانية لـ5ساعات في سوريا جيد لكن من الأفضل لو تستمر 24 ساعة".

وتابع: "طبعا ممكن فتح ممرات إنسانية لمدة خمس ساعات يوميا. لكن من الأفضل لو قمنا بذلك لـ24 ساعة، لكن نقول إن هدوء لمدة 5 ساعات خطوة إيجابية إلى الأمام".

كما دعا الوزير لوضع آلية مراقبة على وقف إطلاق النار في سوريا، قائلا: "نود وضع آلية لمراقبة الهدنة، لنرى إن كانت كل الأطراف ملتزمة".

وأعلن لودريان أنه سيزور إيران يوم 5 مارس/ آذار المقبل.