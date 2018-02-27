فرنسا تدعو لوضع آلية مراقبة على وقف إطلاق النار في سوريا

وقال الوزير الفرنسي، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، إن "قرار روسيا بفرض هدنة إنسانية لـ5ساعات في سوريا جيد لكن من الأفضل لو تستمر 24 ساعة".
وتابع: "طبعا ممكن فتح ممرات إنسانية لمدة خمس ساعات يوميا. لكن من الأفضل لو قمنا بذلك لـ24 ساعة، لكن نقول إن هدوء لمدة 5 ساعات خطوة إيجابية إلى الأمام".
كما دعا الوزير لوضع آلية مراقبة على وقف إطلاق النار في سوريا، قائلا: "نود وضع آلية لمراقبة الهدنة، لنرى إن كانت كل الأطراف ملتزمة".
وأعلن لودريان أنه سيزور إيران يوم 5 مارس/ آذار المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)