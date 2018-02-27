روسيا تدعو لإرسال بعثة أممية إلى الرقة لمعرفة الوضع الإنساني

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده لا تعرف شيئا عما يحدث في الرقة.

© REUTERS/ Erik De Castro التحالف الأمريكي يعارض إنشاء لجنة لتقييم الوضع في الرقة

موسكو- سبوتنيك. وذكر لافروف، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، "للأسف لا نعرف كيف هي الأمور في الرقة، التي حررها التحالف ".

وأضاف "وفقا لبياناتنا، هناك جثث مرمية في الشوارع ولا أحد يزيلها. اقترحنا أن ترسل الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر بعثة لمعرفة ما يحدث في الرقة وما هو الوضع الإنساني بها. وهذا يتطابق بشكل تام مع قرار 2401 الداعي لحل المشاكل الإنسانية في جميع أراضي سوريا".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أعلن أمس الإثنين، أن بلاده تقترح تشكيل لجنة أممية لتقييم الوضع في مدينة الرقة السورية، مشيرا إلى أنها "تكون قادرة على معاينة وتقييم ما يحدث على أرض الواقع في الرقة، التي للأسف لا يسمح حتى الآن، للمنظمات الإنسانية أو وسائل الإعلام بالوصول إليها".