بالصور... ضبط مواد خطيرة لـ"داعش" في مدينة عراقية قديمة

قال مصدر أمني، مساء الثلاثاء 27 فبراير/شباط، إنه تم اعتقال عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، وبحوزتهم مواد خطيرة في المدينة القديمة لمركز "نينوى" شمال بغداد.

© AP Photo/ القوات العراقية تدمر معمل للتفخيخ شمالي بعقوبة

وتابع المصدر الأمني، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريحات لمراسلة " سبوتنيك ": "شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب الحدباء، التابعة لمديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة نينوى، اعتقلت عددا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الميدان ضمن المدينة القديمة في الساحل الأيمن من الموصل".

وأضاف المصدر أن الشعبة ضبطت كدسا للأحزمة الناسفة والعبوات، والصواريخ وقنابل الهاون، في منطقة الميدان أيضا.

© Photo/ Iraq Police مواد خطرة بحوزة داعش

وزودنا المصدر بصور خاصة للمتفجرات والصواريخ والقنابل، التي تم ضبطها ضمن الكدس في المدينة القديمة ذات العمق التاريخي العريق للموصل، مركز نينوى، والتي لم يبق منها سوى الدمار والخراب إثر تحصن تنظيم "داعش" الإرهابي فيها أثناء عمليات التحرير التي خاضتها القوات العراقية عليه العام الماضي.

© Photo/ Iraq Police مواد خطرة بحوزة داعش

© Photo/ Iraq Police مواد خطرة بحوزة داعش

© Photo/ Iraq Police مواد خطرة بحوزة داعش

وتمكنت القوات العراقية من تحرير محافظة نينوى، ومركزها الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد سكانا بعد العاصمة بغداد، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في 31 أغسطس/آب العام الماضي بعد معركة استمرت أكثر من 9 شهور.