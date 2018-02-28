مصدر طبي في صعدة: مصرع وإصابة 10 أشخاص في غارات للتحالف

قال الدكتور عبد الإله العزي، مدير مكتب الصحة في محافظة صعدة، إن غارات التحالف خلفت وراءها 10 مواطنين ما بين قتيل وجريح كحصيلة أولية.

وأضاف العزي، في اتصال مع وكالة " سبوتنيك "، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط، أن غارات التحالف قتلت اليوم 4 مواطنين وجرحت 6 في الحصيلة الأولية للقصف، بينهم نساء وأطفال، بعدما أصابت إحدى قذائف الطيران منزلهم بصورة مباشرة.

وتابع مدير مكتب الصحة، أن تلك الواقعة تعد الثانية في أقل من 24 ساعة بعد مجزرة أمس الثلاثاء والتي راح ضحيتها 19 مواطنا ما بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال بمنطقة حفصين بمديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأدان العزي، استمرار غارات التحالف الهستيرية والعبثية وإمعانه في قتل الأبرياء، وتعمده استهداف منازل المواطنين والمسعفين، مستنكرا صمت الأمم المتحدة المخزي والمعيب تجاه تلك المجازر المروعة "حسب قوله".