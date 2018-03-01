حقيقة القصف التركي لقافلة المساعدات الإنسانية في عفرين

نفى عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب، حميد كنو، تعرض قافلة المساعدات الإنسانية لقصف الجيش التركي، مؤكدا وصولها إلى عفرين بسلام.

دمشق — سبوتنيك. وقال كنو لمراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا صحة للأنباء المتداولة حول قصف الأتراك لقافلة المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى عفرين بسلام".

© Sputnik. Mikhail Alaeddin 28 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل عفرين

وأضاف كنو أن "المساعدات ستوزع على أهالي عفرين وريفها وجميع المتضررين من القصف التركي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي في محافظة حلب، دخول 28 شاحنة مساعدات إنسانية تحوي مواد غذائية وطبية إلى عفرين.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، دخول قافلة مساعدات إنسانية من 28 شاحنة إلى عفرين السورية، بإشراف الهلال الأحمر السوري لدعم الأهالي".

© Sputnik/ نتائج عملية "غصن الزيتون" التركية في سوريا

وأعلنت تركيا رسميا، يوم 20 يناير/كانون الثاني، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وأدانت دمشق بشدة الأعمال التركية في عفرين، مشيرة إلى أنها جزء لا يتجزأ من سوريا.