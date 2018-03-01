حقيقة القصف التركي لقافلة المساعدات الإنسانية في عفرين

دمشق — سبوتنيك. وقال كنو لمراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا صحة للأنباء المتداولة حول قصف الأتراك لقافلة المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى عفرين بسلام".
وأضاف كنو أن "المساعدات ستوزع على أهالي عفرين وريفها وجميع المتضررين من القصف التركي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي في محافظة حلب، دخول 28 شاحنة مساعدات إنسانية تحوي مواد غذائية وطبية إلى عفرين.
بدورها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، دخول قافلة مساعدات إنسانية من 28 شاحنة إلى عفرين السورية، بإشراف الهلال الأحمر السوري لدعم الأهالي".
وأعلنت تركيا رسميا، يوم 20 يناير/كانون الثاني، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وأدانت دمشق بشدة الأعمال التركية في عفرين، مشيرة إلى أنها جزء لا يتجزأ من سوريا.
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