واشنطن تناقش أوضاع سوريا مع موسكو والدول التي تشاركها الرأي

أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ، هيثر ناوريت، اليوم الجمعة 2 مارس/أذار، أن الولايات المتحدة تناقش الوضع في سوريا مع روسيا ومع الدول التي تشاطرها رأيها.

© Sputnik. Michael Voskresensky سكان الغوطة الشرقية يقتلون 3 مسلحين ردا على إعدام 4 مدنيين

واشنطن — سبوتنيك . وقالت ناويرت:

يمكنني أن أقول لكم ، أننا نجري محادثات مع الحكومة الروسية، فضلا عن ذلك تجري الأمم المتحدة سلسلة من الاجتماعات، نتحدث فيها مع الدول التي تشاطرنا رأينا، عما يحدث في سوريا الآن.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع مساء السبت الماضي، القرار 2401 ، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، واستثنى القرار تنظيمات داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.