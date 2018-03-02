مجلس حقوق الإنسان يؤجل التصويت على مشروع قرار بريطاني حول الغوطة

أجل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 2 مارس/ آذار، التصويت على مشروع القرار البريطاني حول الوضع في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مركز المصالحة الروسي: المسلحون يقصفون ممر خروج المدنيين من الغوطة

موسكو- سبوتنيك وأعلن مجلس حقوق الإنسان تأجيل التصويت حتى يوم الإثنين، لعدم انتهاء النقاش.

وكانت بريطانيا قد دعت، يوم الجمعة الماضي، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات في الغوطة الشرقية، وقدمت مشروع قرار يدعو إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن 2401، الخاص بالهدنة.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن قبل أيام، عن هدنة إنسانية يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 14 ظهرا في منطقة الغوطة الشرقية، اعتبارا من يوم 27 فبراير/ شباط، وذلك بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 24 فبراير/ شباط، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، واستثنى القرار تنظيمات "داعش"، و"جبهة النصرة،" و"القاعدة" وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.