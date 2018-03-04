مسلحون يهاجمون سيارة تقل سجناء غربي العراق

صرح مصدر في شرطة محافظة الأنبار، اليوم الأحد، بأن شرطة المحافظة أحبطت هجوما مسلحا استهدف دورية تقل سجناء وسط مدينة الرمادي غربي العراق.

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن "دورية لشرطة الأنبار تقل سجناء خلال عودتهم من محكمة الرمادي بعد الإدلاء بإفادتهم في المحكمة خلال عودتهم إلى تسفيرات الأنبار تعرضوا لهجوم من قبل مسلحين وسط الرمادي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة تبادلت إطلاق النار مع المسلحين، والآن تطاردهم بأحد أحياء الرمادي لإلقاء القبض عليهم".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير للقضاء على عناصر "داعش" المرجح تواجدهم في المناطق المحررة في الأنبار، خاصة في الرمادي، والفلوجة.

وأصدرت السلطات العراقية، أوائل الشهر الجاري، قائمة جديدة للإرهابيين المطلوبين تضم 60 شخصا بينهم ابنة الرئيس السابق صدام حسين.