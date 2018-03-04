الحريري يغادر الرياض (صور)

غادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، العاصمة السعودية الرياض، بعد زيارة استغرقت أربعة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الحريري غادر الرياض من مطار الملك خالد الدولي.

وكان في وداعه الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي محمد كباره، ومندوب عن المراسم الملكية.

​وكان الحريري وصل إلى المملكة العربية السعودية، الأربعاء 28 فبراير/ شباط الماضي، لزيارة التقى خلالها الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستعراضا رئيس الوزراء اللبناني والملك سلمان العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثا مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.