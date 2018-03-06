خامس رسالة من أمير الكويت لزعيم خليجي خلال 3 أيام

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية إلى سلطان عمان، قابوس بن سعيد، لتكون الخامسة لزعيم خليجي خلال الأيام الثلاثة الماضية.

© Sputnik. Vitaliy Belousov قطر ترد على بيان الدول المقاطعة وتطالب بإنهاء الحصار ومحاسبة المسؤولين عنه

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم الثلاثاء 6 مارس/آذار، إن مبعوث أمير الكويت، نائب وزير شؤون الديوان الأميري محمد العبد الله المبارك الصباح توجه إلى سلطنة عمان لتسليم رسالة خطية إلى السلطان قابوس. ولم تكشف الوكالة فحوى الرسالة.

وتقود الكويت وساطة بين السعودية والبحرين وقطر والإمارات، من جهة، وقطر من جهة أخرى، على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج، إلا أن الوساطة متوقفة منذ عدة شهور بسبب تمسك جميع أطراف الأزمة بمواقفها.

واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/حزيران الماضي، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

كما يأتي هذا الحراك قبيل زيارتين مرتقبتين إلى واشنطن لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 19 مارس/آذار الجاري، ولأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في أبريل/أبريل المقبل.