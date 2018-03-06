مصر للطيران: تأخر رحلة قادمة من مسقط للقاهرة بسبب "راكب مشاغب"

وأوضح المصدر أن التأخير حدث بعد أن عادت الطائرة إلى مطار مسقط مرة أخرى، بسبب وجود "راكب مشاغب" على متنها، وتم تسليمه إلى السلطات العمانية بمطار مسقط الدولى.
وكان مصدر في مصر للطيران قال لـ"سبوتنيك" إن واقعة تأخر الطائرة كانت بسبب "راكب مشاغب"، نافيا أن يكون هناك محاولة اقتحام لكابينة القيادة.
وقال المصدر إن "ما نشر ببعض المواقع عن طائرة مصر للطيران القادمة من عمان غير دقيق"، متابعا "لم تكن هناك أي محاولة لاقتحام كابينة الطيار، والأمر يتلخص في وجود راكب مشاغب جرى تسليمه للسلطات العمانية والطائرة وصلت للقاهرة منذ الصباح".
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