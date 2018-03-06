مصر للطيران: تأخر رحلة قادمة من مسقط للقاهرة بسبب "راكب مشاغب"

قالت شركة "مصر للطيران" إن إحدى رحلاتها، القادمة من العاصمة العمانية مسقط، قد تأخرت عن موعدها المحدد بسبب "راكب مشاغب" تم تسليمه للسلطات.

© AP Photo/ Thomas Ranner "مصر للطيران" لم تبلغ روسيا حول خطط بدء رحلات بين القاهرة وموسكو هذا الشهر

وقال مصدر مسؤول في شركة " مصر للطيران "، اليوم الثلاثاء 6 مارس/ آذار في بيان رسمي، إن رحلة الشركة رقم MS931 القادمة من مسقط بسلطنة عمان وهى من طراز بوينغ 737/800، وكان على متنها 78 راكبا، وصلت إلي مطار القاهرة في تمام الساعة الحاديه عشر صباح اليوم بتأخر حوالى 4 ساعات عن موعدها المحدد.

وأوضح المصدر أن التأخير حدث بعد أن عادت الطائرة إلى مطار مسقط مرة أخرى، بسبب وجود "راكب مشاغب" على متنها، وتم تسليمه إلى السلطات العمانية بمطار مسقط الدولى.

وكان مصدر في مصر للطيران قال لـ"سبوتنيك" إن واقعة تأخر الطائرة كانت بسبب "راكب مشاغب"، نافيا أن يكون هناك محاولة اقتحام لكابينة القيادة.

وقال المصدر إن "ما نشر ببعض المواقع عن طائرة مصر للطيران القادمة من عمان غير دقيق"، متابعا "لم تكن هناك أي محاولة لاقتحام كابينة الطيار، والأمر يتلخص في وجود راكب مشاغب جرى تسليمه للسلطات العمانية والطائرة وصلت للقاهرة منذ الصباح".