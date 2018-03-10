إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

تمكن خفر السواحل الليبي، اليوم السبت 10 مارس/ آذار، من إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل مدينة الزاوية غربي ليبيا.

© REUTERS/ MOAS/Jason Florio مقتل 30 مهاجرا غير شرعي جراء تصادم حافلة تقلهم في ليبيا

طرابلس- سبوتنيك وقال المكتب الإعلامي للبحرية الليبية، في بيان له، إن "زورق راس أجدير التابع لدورية حرس السواحل تمكن من إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي"، مشيرا إلى أنه كان من بينهم 14 امرأة، و4 أطفال، على متن قارب مطاطي تعطل محركه.

وأضاف "المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية ما عدا 2 من بنغلاديش، وتمت عملية الإنقاذ على مسافة 16 ميل شمال مدينة الزاوية غرب البلاد".

وأشار البيان إلى أن "المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وسيتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس في مركز إيواء تاجوراء".