مقتل 222 مدنيا على الأقل منذ بدء "غصن الزيتون" على مدينة عفرين

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن القوات التركية ومن معها من المجموعات الإرهابية يواصلون خرقهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية في سوريا لمدة 30 يوما عبر استهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة القرى والبلدات في منطقة عفرين.

وذكر مراسل " سانا " أن الجيش التركي صعد هجومه خلال الساعات القليلة الماضية على القرى والبلدات التابعة لمركز مدينة عفرين ما تسبب بمقتل مدني وجرح آخر إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل والبنى التحتية بقريتي المستوردة وترميشا.

وأشار المراسل إلى أنه بعد مقتل المدني اليوم ارتفع عدد القتلى المدنيين نتيجة الهجوم التركي المتواصل منذ 50 يوما على عفرين إلى 222 على الأقل أغلبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى جرح نحو 700 مدني آخر ناهيك عن وجود العديد من الجثث تحت الأنقاض ويصعب الوصول إليها بسبب القصف العنيف.

ولفت المراسل إلى أن الهجوم التركي تسبب اليوم بتهجير وتشريد المزيد من العائلات التي فرت من منازلها باتجاه مركز مدينة عفرين التي تشهد اكتظاظا كبيرا بالسكان وسط نقص حاد في المواد الغذائية والإغاثية للمقيمين فيها.

ولفت إلى أن الجيش التركي قصف بالمدفعية الثقيلة العديد من مراكز القرى والبلدات في ناحية المعبطلي ما تسبب بوقوع دمار كبير في المنازل.

وقالت "سانا" إن "قوات أردوغان" تتعمد استهداف الطريق الوحيد الذي يربط بين حلب وعفرين بغية منع وصول أي مواد غذائية وإغاثية إلى المدينة مع الإشارة إلى أنها قصفت في 22 من شهر شباط/ فبراير الماضي قافلة محملة بمواد غذائية ووقود ومحروقات قرب معبر الزيارة قبل وصولها إلى منطقة عفرين.