هادي يزف من الرياض بشرى لليمنيين المغتربين

زف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المقيم في العاصمة السعودية الرياض، بشرى لليمنيين المغتربين.

وقرر هادي، إعفاء اليمنيين المغتربين والراغبين في العودة إلى أرض الوطن نهائيا من الرسوم الجمركية على كافة أملاكهم الشخصية من أثاث منزلي وأجهزة كهربائية، وذلك وفقاً للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اليمنية

ويشمل الإعفاء الصادر مساء أمس السبت، تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على السيارات والآليات والمعدات الشخصية للمغتربين العائدين بصورة نهائية، بنسبة 85%، ولمدة 6 أشهر.

ووجه هادي رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، بأن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، مراعاة للمعاناة والظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، ولتخفيف المعاناة على المغترب العائد إلى الوطن.

رئيس الجمهورية يوجه بإعفاء المغتربين العائدين الى الوطن بصورة نهائية من الرسوم الجمركية والضريبية https://t.co/e9rZp4kbrH — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) March 10, 2018

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