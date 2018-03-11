طيران التحالف يشن 14 غارة على محافظتي حجة وعمران في اليمن

قال مصدر عسكري بالجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن خلال الساعات الماضية 11 غارة مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

© REUTERS/ Khaled Abdullah مصدر عسكري: مقتل عدد من جنود التحالف في هجوم بجيزان

وأضاف المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الأحد، 11 مارس/آذار، أن الجيش واللجان الشعبية رد على تلك الغارات بعدد من قذائف المدفعية، استهدفت تجمعات لجنود التحالف شمال صحراء ميدي في اليمن

وتابع المصدر، أن طائرات التحالف شنت أيضاً 3 على جبل الذراع الأحمر بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وقال المصدر العسكري، إن

مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في جبل دخان بمحافظة جيزان، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان.